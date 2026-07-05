¡No se puede creer! Guimaraes falló penal ante Nyland y Brasil sufre ante Noruega | VIDEO

Brasil desperdició una inmejorable ocasión para ponerse adelante en el marcador ante Noruega, por los octavos de final del Mundial 2026. A los 14′, Bruno Guimaraes erró un penal que pudo ser el 1-0 para el equipo de Carlo Ancelotti. Ajer derribó en el área a Mateus Cunha y el VAR llamó al árbitro principal para revisar la jugada. Tras las imágenes, se cobró el penal, pero Guimaraes intentó engañar al portero Nyland, quien adivinó la dirección y atajó el remate. Todo sigue igual en el partido.

¡¡¡ENORME NYLAND!!! EL ARQUERO DE NORUEGA ADIVINÓ LAS INTENCIONES DE BRUNO GUIMARAES Y LE NEGÓ EL PRIMER GOL A BRASIL.



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