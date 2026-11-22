Barcelona sufrió más de la cuenta durante el partido contra Villarreal por la fecha 13 de LaLiga y Lamine Yamal es prueba de ello. La estrella azulgrana desperdició una inmejorable ocasión para marcar cuando falló su penal a los 23′. Tras confirmar una falta dentro del área con el VAR, el ‘10′ se paró frente al arquero para cobrar la pena máxima. Sin embargo, su remate pegó en el palo y salió desviado a un lado del campo. Con ello, el Barza se quedó dos goles abajo en el marcador y Lamine sin poder celebrar su gol.

Barcelona sufrió más de la cuenta durante el partido contra Villarreal por la fecha 13 de LaLiga y Lamine Yamal es prueba de ello. La estrella azulgrana desperdició una inmejorable ocasión para marcar cuando falló su penal a los 23′. Tras confirmar una falta dentro del área con el VAR, el ‘10′ se paró frente al arquero para cobrar la pena máxima. Sin embargo, su remate pegó en el palo y salió desviado a un lado del campo. Con ello, el Barza se quedó dos goles abajo en el marcador y Lamine sin poder celebrar su gol. ¡LAMINE YAMAL TIRÓ AFUERA SU PENAL! El 10 de Barcelona tuvo el descuento ante Villarreal, pero su remate se fue desviado y todo sigue 2-0 para el Submarino Amarillo en el Camp Nou. #LaLigaEnDSPORTS #BarçaVillarreal https://t.co/VAoqtnP4V2 — DSPORTS (@DSports) November 22, 2026 SOBRE EL AUTOR Redacción EC La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo Ver más buenas.practicas@comercio.com.pe @elcomercio_peru