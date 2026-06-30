La selección de Ecuador sufrió un duro golpe en los minutos finales de su partido frente a México por el Mundial 2026. A los 94 minutos, el defensor Piero Hincapié recibió la tarjeta roja y dejó a la Tri con un hombre menos en el Estadio Azteca.
La selección de Ecuador sufrió un duro golpe en los minutos finales de su partido frente a México por el Mundial 2026. A los 94 minutos, el defensor Piero Hincapié recibió la tarjeta roja y dejó a la Tri con un hombre menos en el Estadio Azteca.
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