Hincapié es expulsado por un incidente con Raúl Jiménez en el Estadio Azteca. Foto: @DSports
Hincapié es expulsado por un incidente con Raúl Jiménez en el Estadio Azteca. Foto: @DSports
Por Redacción EC

La selección de Ecuador sufrió un duro golpe en los minutos finales de su partido frente a México por el Mundial 2026. A los 94 minutos, el defensor Piero Hincapié recibió la tarjeta roja y dejó a la Tri con un hombre menos en el Estadio Azteca.

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