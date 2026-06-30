La selección de Ecuador sufrió un duro golpe en los minutos finales de su partido frente a México por el Mundial 2026. A los 94 minutos, el defensor Piero Hincapié recibió la tarjeta roja y dejó a la Tri con un hombre menos en el Estadio Azteca.

La expulsión se produjo tras un incidente con el delantero mexicano Raúl Jiménez, en una acción que fue sancionada por el árbitro cuando el encuentro ya se encontraba en su tramo decisivo.

De acuerdo con la transmisión oficial, Piero Hincapié fue expulsado después de taparse la boca mientras se dirigía a Raúl Jiménez, en una acción que el árbitro consideró merecedora de la tarjeta roja.

La decisión dejó a Ecuador con diez futbolistas en los últimos instantes del compromiso y complicó aún más el panorama para el conjunto sudamericano.

HINCAPIÉ EXPULSADO POR TAPARSE LA BOCA



Segunda vez en el #MundialEnDSPORTS que se aplica la Ley Prestianni y Ecuador terminará el partido con 10 jugadores.#FIFAWorldCup pic.twitter.com/DwH3fspyUj — DSPORTS (@DSports) July 1, 2026

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