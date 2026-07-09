Por Redacción EC
El seleccionador consideró que el procedimiento pudo manejarse de una forma más clara para evitar interrupciones innecesarias.
Deschamps explicó cuál fue su postura frente a la actuación arbitral durante esa jugada. “Le dije: bueno, que espere lo que tenga que esperar y que haga las cosas como corresponden, en lugar de estar yendo y viniendo. Pero bueno, ya está, es así, de todas formas no se puede volver el tiempo atrás.”
¿LA RAZÓN DEL PENAL FALLADO POR MBAPPÉ?— DSPORTS (@DSports) July 9, 2026
Atención a la queja de Didier Deschamps con el cuarto árbitro por la demora en el penal que Bono le atajó a Kylian.#MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/bcQ0Nqf1hY
Francia venció a Marruecos y aseguró su lugar en las semifinales
Francia impuso su jerarquía y derrotó a Marruecos para avanzar a las semifinales del torneo. El conjunto dirigido por Deschamps controló gran parte del encuentro y aprovechó sus oportunidades para marcar diferencias en el resultado.
El partido tuvo como protagonistas a Kylian Mbappé, quien desperdició un penal tras una atajada de Bono, y a Ousmane Dembélé, autor del segundo tanto con una destacada acción individual. Pese al penal fallado, los franceses lograron sellar la clasificación y continúan en carrera por conquistar una nueva Copa del Mundo.
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