Mbappé celebra su octavo tanto en el Mundial, el tercero en fase de eliminación de este Mundial. Foto: EFE/ Ángel Colmenares

El seleccionador consideró que el procedimiento pudo manejarse de una forma más clara para evitar interrupciones innecesarias.

Deschamps explicó cuál fue su postura frente a la actuación arbitral durante esa jugada. “Le dije: bueno, que espere lo que tenga que esperar y que haga las cosas como corresponden, en lugar de estar yendo y viniendo. Pero bueno, ya está, es así, de todas formas no se puede volver el tiempo atrás.”

¿LA RAZÓN DEL PENAL FALLADO POR MBAPPÉ?



Atención a la queja de Didier Deschamps con el cuarto árbitro por la demora en el penal que Bono le atajó a Kylian.#MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/bcQ0Nqf1hY — DSPORTS (@DSports) July 9, 2026

Francia venció a Marruecos y aseguró su lugar en las semifinales

Francia impuso su jerarquía y derrotó a Marruecos para avanzar a las semifinales del torneo. El conjunto dirigido por Deschamps controló gran parte del encuentro y aprovechó sus oportunidades para marcar diferencias en el resultado.

El partido tuvo como protagonistas a Kylian Mbappé, quien desperdició un penal tras una atajada de Bono, y a Ousmane Dembélé, autor del segundo tanto con una destacada acción individual. Pese al penal fallado, los franceses lograron sellar la clasificación y continúan en carrera por conquistar una nueva Copa del Mundo.

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