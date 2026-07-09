El seleccionador francés, Didier Deschamps, antes del partido de cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Francia y Marruecos, en Boston, EE. UU., 9 de julio de 2026. Foto: EFE/EPA/WILL OLIVER
El seleccionador francés, Didier Deschamps, antes del partido de cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Francia y Marruecos, en Boston, EE. UU., 9 de julio de 2026. Foto: EFE/EPA/WILL OLIVER
Por Redacción EC

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