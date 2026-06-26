Portugal vs Colombia EN VIVO HOY: ver transmisión del partido desde el Estadio Miami por la fecha 3 del Grupo K del Mundial 2026. ¿A qué hora juegan? El partido se disputa hoy, viernes 26 de junio de 2026, a las 6:30 p.m. (hora peruana), que son las 8:30 PM de Argentina, las 5:30 PM de México y las 7:30 PM de Estados Unidos. ¿Dónde ver? América TV, DirecTV, Paramount+, DGO y Disney+ Premium transmiten el partido en Perú, mientras que en España lo podrás ver a través de RTVE La 1, DAZN y Movistar+. En México lo televisan a través de Canal 5, TUDN, Azteca 7 y ViX.

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