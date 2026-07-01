Portugal vs Croacia EN VIVO HOY: ver transmisión del partido desde el Estadio Toronto por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. ¿A qué hora juegan? El partido se disputa hoy, jueves 2 de julio de 2026, a las 6:00 p.m. (hora peruana), que son las 8:00 PM de Argentina, las 5:00 PM de México y las 7:00 PM de Estados Unidos. ¿Dónde ver? América TV, DirecTV, Paramount+, DGO y Disney+ Premium transmiten el partido en Perú, mientras que en España lo podrás ver a través de DAZN y Movistar+. En México se transmitirá únicamente por la señal de ViX.