Portugal vs Uzbekistán EN VIVO HOY con Cristiano Ronaldo: ver transmisión del partido en el Estadio Houston por la fecha 2 del Grupo K del Mundial 2026. ¿A qué hora juegan? El partido se disputa hoy, martes 23 de junio de 2026, a las 12:00 p.m. (hora peruana), que son las 2:00 PM de Argentina, las 11:00 AM de México y las 1:00 PM de Estados Unidos. ¿Dónde ver? DirecTV Sports, Disney+ Premium y Paramount+, transmiten el partido en Perú, mientras que en países como Argentina, Colombia, Chile y Venezuela podrás verlo a través de DirecTV, Disney+ Premium y Paramount+. En México lo televisan a través de Azteca 7 y ViX.

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