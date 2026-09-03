PSG vs. Mónaco en vivo medirán fuerzas hoy, viernes 4 de septiembre por la fecha 3 de la Ligue 1 de Francia, desde el Parque de Príncipes. La transmisión del juego será por ESPN 4. Si en caso no tienes cable operador, podrás descargarte la app de Disney Plus y disfrutar del encuentro con previa suscripción. Es importante resaltar que la hora oficial de inicio del partido es a las 14:05 (hora peruana) y 16:05 (hora argentina). De igual manera, podrás encontrar todas las incidencias de este partidazo en la web de El Comercio.
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