PSG vs. Mónaco en vivo medirán fuerzas hoy, viernes 4 de septiembre por la fecha 3 de la Ligue 1 de Francia, desde el Parque de Príncipes. La transmisión del juego será por ESPN 4. Si en caso no tienes cable operador, podrás descargarte la app de Disney Plus y disfrutar del encuentro con previa suscripción. Es importante resaltar que la hora oficial de inicio del partido es a las 14:05 (hora peruana) y 16:05 (hora argentina). De igual manera, podrás encontrar todas las incidencias de este partidazo en la web de El Comercio.

VIDEO RECOMENDADO Sigue todos los partido de Real Madrid EN DIRECTO por LaLiga, Copa del Rey y Champions League.