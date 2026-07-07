La clasificación de Argentina a los cuartos de final del Mundial 2026 dejó otra imagen cargada de emoción, además de la de Messi. Tras el agónico triunfo por 3-2 sobre Egipto, el técnico Lionel Scaloni protagonizó un conmovedor momento al expresar el orgullo que siente por sus dirigidos.

Después de una remontada que mantuvo en vilo a los aficionados hasta los minutos finales, el entrenador argentino celebró con intensidad junto a su cuerpo técnico y jugadores, dejando una frase que rápidamente se volvió viral.

Scaloni rompe en emoción tras el pase de Argentina a cuartos del Mundial 2026. Foto: @DSports

El emotivo desahogo de Scaloni

Con la clasificación asegurada, Scaloni dejó salir toda la tensión acumulada durante el encuentro y resumió sus sentimientos con una frase que reflejó la entrega del plantel: “¡Qué grupo de jugadores, hermano!”.

El técnico no pudo ocultar la emoción tras ver cómo su equipo logró revertir un marcador adverso y volvió a demostrar su capacidad para competir en los momentos más difíciles.

LA EMOCIÓN DE SCALONI DESPUÉS DE LA VICTORIA ANTE EGIPTO#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/qWa3Y70bRj — DSPORTS (@DSports) July 7, 2026

La vigente campeona del mundo parecía quedar eliminada tras encontrarse dos goles abajo en el marcador. Sin embargo, reaccionó en el tramo final del compromiso.

Cristian ‘Cuti’ Romero marcó el descuento a los 79 minutos, Lionel Messi empató a los 84 y Enzo Fernández, con un cabezazo en el minuto 93, completó la remontada para decretar el 3-2 definitivo y asegurar el boleto a los cuartos de final.

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