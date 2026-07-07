Después de una remontada que mantuvo en vilo a los aficionados hasta los minutos finales, el entrenador argentino celebró con intensidad junto a su cuerpo técnico y jugadores, dejando una frase que rápidamente se volvió viral.
El emotivo desahogo de Scaloni
Con la clasificación asegurada, Scaloni dejó salir toda la tensión acumulada durante el encuentro y resumió sus sentimientos con una frase que reflejó la entrega del plantel: “¡Qué grupo de jugadores, hermano!”.
El técnico no pudo ocultar la emoción tras ver cómo su equipo logró revertir un marcador adverso y volvió a demostrar su capacidad para competir en los momentos más difíciles.
La vigente campeona del mundo parecía quedar eliminada tras encontrarse dos goles abajo en el marcador. Sin embargo, reaccionó en el tramo final del compromiso.
Cristian ‘Cuti’ Romero marcó el descuento a los 79 minutos, Lionel Messi empató a los 84 y Enzo Fernández, con un cabezazo en el minuto 93, completó la remontada para decretar el 3-2 definitivo y asegurar el boleto a los cuartos de final.
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