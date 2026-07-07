La emoción de Lionel Scaloni tras la clasificación de Argentina con una remontada inolvidable. Foto: @DSports
La emoción de Lionel Scaloni tras la clasificación de Argentina con una remontada inolvidable. Foto: @DSports
Por Redacción EC

La clasificación de Argentina a los cuartos de final del Mundial 2026 dejó otra imagen cargada de emoción, además de la de Messi. Tras el agónico triunfo por 3-2 sobre Egipto, el técnico Lionel Scaloni protagonizó un conmovedor momento al expresar el orgullo que siente por sus dirigidos.

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