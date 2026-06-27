RD Congo vs. Uzbekistán EN VIVO HOY: ver transmisión del partido en el Estadio San Francisco por la fecha 3 del Grupo K del Mundial 2026. ¿A qué hora juegan? El partido se disputa hoy, sábado 27 de junio de 2026, a las 6:30 p.m. (hora peruana), que son las 8:30 PM de Argentina, las 5:30 PM de México y las 7:30 PM de Estados Unidos. ¿Dónde ver? DGO, DirecTV y Paramount+ transmiten el partido en Perú, mientras que en Argentina lo podrás ver a través de DirecTV, Flow TV, Paramount+ y DGO. En México lo televisan a través de ViX

RD Congo vs. Uzbekistán EN VIVO HOY: ver transmisión del partido en el Estadio San Francisco por la fecha 3 del Grupo K del Mundial 2026. ¿A qué hora juegan? El partido se disputa hoy, sábado 27 de junio de 2026, a las 6:30 p.m. (hora peruana), que son las 8:30 PM de Argentina, las 5:30 PM de México y las 7:30 PM de Estados Unidos. ¿Dónde ver? DGO, DirecTV y Paramount+ transmiten el partido en Perú, mientras que en Argentina lo podrás ver a través de DirecTV, Flow TV, Paramount+ y DGO. En México lo televisan a través de ViX VIDEO RECOMENDADO Conoce a qué hora es el sorteo del Mundial 2026, los canales de transmisión y todos los detalles del evento que definirá el camino de las 48 selecciones en la Copa del Mundo.