Marruecos estuvo muy cerca de romper el empate frente a Países Bajos gracias a una brillante acción de Achraf Hakimi.

El lateral apareció en ataque y sacó un potente derechazo que hizo temblar el arco neerlandés, aunque el balón terminó impactando en el travesaño.

La mejor ocasión del partido llegó en el minuto 60. Hakimi encontró un espacio fuera del área y conectó un violento remate de derecha que superó al arquero de Países Bajos.

Sin embargo, cuando parecía que el balón terminaría en la red, el travesaño evitó el tanto y mantuvo el marcador sin goles.

QUÉ CERCA ESTUVO MARRUECOS



Tremendo derechazo de Hakimi que se estrelló contra el travesaño. Sigue todo 0 a 0.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/JAhOkCkSde — DSPORTS (@DSports) June 30, 2026

Cumplidos los 60 minutos de juego, el encuentro continúa empatado 0-0, aunque Marruecos ha generado las ocasiones más peligrosas en el segundo tiempo.

Países Bajos ha tenido dificultades para contener las rápidas transiciones del conjunto marroquí, mientras que los dirigidos por Walid Regragui han mostrado mayor agresividad en ataque y estuvieron a centímetros de ponerse en ventaja con el remate de Hakimi.

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