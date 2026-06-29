El travesaño le negó el gol a Hakimi y mantiene el empate entre Marruecos y Países Bajos. Foto: @DSports
El travesaño le negó el gol a Hakimi y mantiene el empate entre Marruecos y Países Bajos. Foto: @DSports
Por Redacción EC

Marruecos estuvo muy cerca de romper el empate frente a Países Bajos gracias a una brillante acción de Achraf Hakimi.

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