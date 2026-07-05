Jarell Quansah es expulsado por dura entrada sobre Gallardo.
Jarell Quansah es expulsado por dura entrada sobre Gallardo.
Por Redacción EC

El panorama cambió por completo para Inglaterra a los 54 minutos del duelo frente a México por los octavos de final del Mundial 2026. Con ventaja de 2-1 en el marcador gracias al doblete de Jude Bellingham, el defensor Jarell Quansah protagonizó una fuerte infracción sobre un jugador mexicano en una acción que, inicialmente, fue sancionada con tarjeta amarilla. Sin embargo, el VAR llamó al árbitro para revisar la jugada y, tras observar las imágenes en el monitor, el juez cambió su decisión y mostró la tarjeta roja directa al lateral inglés.

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