El panorama cambió por completo para Inglaterra a los 54 minutos del duelo frente a México por los octavos de final del Mundial 2026. Con ventaja de 2-1 en el marcador gracias al doblete de Jude Bellingham, el defensor Jarell Quansah protagonizó una fuerte infracción sobre un jugador mexicano en una acción que, inicialmente, fue sancionada con tarjeta amarilla. Sin embargo, el VAR llamó al árbitro para revisar la jugada y, tras observar las imágenes en el monitor, el juez cambió su decisión y mostró la tarjeta roja directa al lateral inglés.

La repetición evidenció que Quansah impactó con excesiva fuerza sobre la pierna de su rival, una acción considerada como juego brusco grave. La expulsión dejó a Inglaterra con un hombre menos durante más de media hora de partido y cambió por completo el desarrollo del encuentro. México, que ya había descontado y venía creciendo en ataque, encontró un escenario ideal para adelantar sus líneas en busca del empate, mientras el equipo de Thomas Tuchel se vio obligado a reorganizar su defensa y apostar por resistir la presión local.

La expulsión promete convertirse en una de las acciones más determinantes del partido. Hasta ese momento, Inglaterra había sabido aprovechar su contundencia ofensiva pese al buen inicio mexicano, pero la inferioridad numérica obliga ahora a los europeos a defender la ventaja con un enorme esfuerzo colectivo. México, impulsado por su afición, encara el tramo decisivo del encuentro con la ilusión de aprovechar el hombre de más y mantener vivo el sueño de avanzar a los cuartos de final del Mundial.