Ronaldo Nazario adelantó que Argentina no tenía manera de ganarle a España en la final del Mundial 2026 y se cumplió. Lo que sucedió en la cancha confirmó las palabras del exfutbolista brasileño. Sin embargo, la polémica ha vuelto a aparecer tras sus ácidas críticas contra el desempeño de la Albiceleste en ese partido y la manera en que el equipo de Lionel Messi jugó ante ‘La Roja’.

Durante una transmisión en su canal digital ‘Rede Ronaldo’, el campeón del mundo con Brasil en 1994 y 2002 calificó el encuentro como una “paliza” futbolística. “España dominó de principio a fin, como yo esperaba. No le salieron los goles y no ganó por la distancia que se merecía, pero fue un dominio absoluto durante todo el partido”, señaló.

Ronaldo también fue muy crítico con el rendimiento de la Albiceleste, incluso pese a contar con Lionel Messi. “La diferencia de calidad entre España y Argentina es muy grande. Incluso teniendo a Messi, no los pudieron igualar. Argentina no luchó con mucha garra, que fue su fuerte durante todo el torneo”, afirmó el exdelantero.

RONALDO: “FUE UNA PALIZA”



Ronaldo Nazário fue categórico al explicar por qué considera que el conjunto de Luis de la Fuente fue ampliamente superior.



Testimonios de Ronaldo



"Fue un día histórico, tanto en lo deportivo, porque España dominó de principio a fin, como yo esperaba.… pic.twitter.com/slmRD4EDR4 — Clarín (@clarincom) July 23, 2026

El brasileño explicó que una figura individual no basta para conquistar una Copa del Mundo si no existe un funcionamiento colectivo sólido. “Un jugador talentoso puede ganar un partido, pero necesitas la fuerza de un equipo para ganar un Mundial. Argentina nunca jugó bien al fútbol, solo luchó con mucha garra, no jugaron bonito”, comentó.

Finalmente, Ronaldo elogió el estilo de juego de España y aseguró que actualmente marca la pauta en el fútbol mundial. “Mantener la pelota bajo control es la mejor estrategia y ellos lo hicieron de manera impresionante. El ‘jogo bonito’ de Brasil quedó superado y la forma de jugar que tiene ahora España es la mejor del mundo”, concluyó el histórico atacante brasileño.

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