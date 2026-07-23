“Fue una paliza; Argentina no jugó bien al fútbol”: los ‘factos’ de Ronaldo que causan polémica en redes. (Foto: AFP)
“Fue una paliza; Argentina no jugó bien al fútbol”: los ‘factos’ de Ronaldo que causan polémica en redes. (Foto: AFP)
Por Redacción EC

Ronaldo Nazario adelantó que Argentina no tenía manera de ganarle a España en la final del Mundial 2026 y se cumplió. Lo que sucedió en la cancha confirmó las palabras del exfutbolista brasileño. Sin embargo, la polémica ha vuelto a aparecer tras sus ácidas críticas contra el desempeño de la Albiceleste en ese partido y la manera en que el equipo de Lionel Messi jugó ante ‘La Roja’.

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