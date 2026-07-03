Egipto escribió una nueva página en su historia mundialista. La selección africana derrotó por 3-2 en la tanda de penales a Australia, luego de empatar 1-1 en los 120 minutos, y consiguió su clasificación a los octavos de final de la Copa del Mundo 2026.

La gran imagen de la noche llegó en el último lanzamiento de la serie. Con toda la presión sobre sus hombros, Mohamed Salah ejecutó un penal a lo Panenka, picando el balón con enorme tranquilidad para desatar la celebración de los ‘Faraones’.

Egipto golpeó primero gracias al gol de Emam Ashour a los 13 minutos del primer tiempo, tomando ventaja en un encuentro muy parejo. Sin embargo, Australia reaccionó en la segunda mitad e igualó el marcador con un autogol de Mohamed Hany al minuto 55. El empate se mantuvo durante el tiempo reglamentario y la prórroga, obligando a definir al clasificado desde los doce pasos.

Salah selló la clasificación con sangre fría

La tanda de penales estuvo marcada por errores de ambos equipos, pero Egipto fue más efectivo en los momentos decisivos. Cuando llegó el turno de Salah, el capitán egipcio mostró toda su jerarquía y definió con una sutil picada para poner el 3-2 definitivo en los penales y asegurar el pase de su selección.

Con este triunfo, los ‘Faraones’ avanzan a los octavos de final del Mundial 2026 y ahora esperan al ganador del duelo entre Argentina y Cabo Verde, que definirá a su próximo rival en la lucha por un lugar en los cuartos de final.

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