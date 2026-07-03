La fría definición de Mohamed Salah mete a Egipto en los octavos de final del Mundial 2026. Foto: @DSports
La fría definición de Mohamed Salah mete a Egipto en los octavos de final del Mundial 2026. Foto: @DSports
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Egipto escribió una nueva página en su historia mundialista. La selección africana derrotó por 3-2 en la tanda de penales a Australia, luego de empatar 1-1 en los 120 minutos, y consiguió su clasificación a los octavos de final de la Copa del Mundo 2026.

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