La selección de Ecuador consiguió una de las victorias más importantes de su historia al derrotar por 2-1 a Alemania y asegurar su clasificación a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026. Tras el encuentro, el entrenador Sebastián Beccacece destacó el valor del triunfo y se lo dedicó a todo el país.

“La victoria ante el tetracampeón mundial es para el Ecuador”, afirmó el técnico argentino, quien también aseguró que el equipo le regaló “una alegría enorme al pueblo” con la histórica clasificación.

Ecuador vs. Alemania. (Foto: Getty Images) / Mattia Ozbot

El seleccionador ecuatoriano llegaba al partido en medio de cuestionamientos por el rendimiento de la Tri en la fase de grupos. La derrota por 1-0 ante Costa de Marfil y el empate sin goles frente a Curazao habían dejado en riesgo la continuidad de Ecuador en el torneo.

Sin embargo, el equipo respondió en el momento más importante y logró una remontada histórica ante Alemania para avanzar a la siguiente ronda.

"LOS JUGADORES LE REGALARON UNA ALEGRÍA ENORME AL PUEBLO" 🇪🇨💬



La palabra de Sebastián Beccacece tras la ENORME victoria de Ecuador sobre Alemania. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/W2TbAfwHy6 — DSPORTS (@DSports) June 25, 2026

La clasificación también supone una reivindicación para Beccacece, quien había sido silbado por algunos aficionados ecuatorianos antes del encuentro decisivo.

Ecuador vuelve a hacer historia en los Mundiales

Con el triunfo, Ecuador sumó cuatro puntos y logró avanzar a los dieciseisavos de final del Mundial 2026, manteniendo viva la ilusión de seguir haciendo historia.

La Tricolor disputa su quinta Copa del Mundo y vuelve a superar la fase inicial, un logro que refuerza el crecimiento del fútbol ecuatoriano en la escena internacional.

La clasificación también tiene un significado especial para una selección que, en el Mundial de Alemania 2006, alcanzó por primera vez los octavos de final antes de ser eliminada por Inglaterra.

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