Beccacece reivindica a Ecuador tras vencer a Alemania y avanzar de ronda. Foto: @DSports
Beccacece reivindica a Ecuador tras vencer a Alemania y avanzar de ronda. Foto: @DSports
Por Redacción EC

La selección de Ecuador consiguió una de las victorias más importantes de su historia al derrotar por 2-1 a Alemania y asegurar su clasificación a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026. Tras el encuentro, el entrenador Sebastián Beccacece destacó el valor del triunfo y se lo dedicó a todo el país.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.