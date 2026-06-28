Sudáfrica vs Canadá EN VIVO HOY: ver transmisión del partido en el Estadio Los Ángeles por dieciseisavos de final del Mundial 2026. ¿A qué hora juegan? El partido se disputa hoy, domingo 28 de junio de 2026, a las 2:00 p.m. (hora peruana), que son las 4:00 PM de Argentina, las 1:00 PM de México y las 3:00 PM de Estados Unidos. ¿Dónde ver? DirecTV, Paramount+ Flow Sports y Disney+ Premium, transmiten el partido en Perú y Sudamérica, mientras que en México podrás ver el partido a través de Canal 5, TUDN, Azteca 7 y ViX. En España lo televisan a través de DAZN, Movistar+ y RTVE La 1.

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