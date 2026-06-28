Por Joao Muñoz Tineo

vs EN VIVO HOY: ver transmisión del partido en el Estadio Los Ángeles por dieciseisavos de final del . ¿A qué hora juegan? El partido se disputa hoy, domingo 28 de junio de 2026, a las 2:00 p.m. (hora peruana), que son las 4:00 PM de Argentina, las 1:00 PM de México y las 3:00 PM de Estados Unidos. ¿Dónde ver? DirecTV, Paramount+ Flow Sports y Disney+ Premium, transmiten el partido en Perú y Sudamérica, mientras que en México podrás ver el partido a través de Canal 5, TUDN, Azteca 7 y ViX. En España lo televisan a través de DAZN, Movistar+ y RTVE La 1.

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