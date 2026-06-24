Teleamazonas EN VIVO: es el canal en Ecuador que transmitirá el partido de Ecuador vs Alemania por la fecha 3 del Grupo E del Mundial 2026. ¿Cómo ver Teleamazonas EN VIVO? Para que puedas ver Teleamazonas en Ecuador tienes 3 opciones, la que es por cable, streaming y televisión abierta. Para que lo puedas mirar en TV abierta solo deberás de conectar una antena digital a tu televisor y sintonizar el canal 4, 6 u 11, según la ciudad donde te encuentres. Luego, si deseas verlo por cable, deberás contratar cualquiera de los siguientes operadores: Xtrim, Claro TV, CNT TV o DirecTV. ¿Dónde ver Teleamazonas ONLINE? Para que mires Teleamazonas tendrás que ingresar a su sitio web.

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