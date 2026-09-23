Teleamazonas EN VIVO: transmite el Ecuador vs Corea del Sur desde el Estadio Mundialista de Suwon en partido amistoso internacional por fecha FIFA, este jueves 24 de septiembre a partir de las 6:00 a.m. (hora peruana). ¿Cómo ver Teleamazonas EN VIVO? Para que puedas ver Teleamazonas EN DIRECTO, tienes las opciones de verlo por señal abierta, cable o streaming. Si quieres ver el partido por señal abierta, solo tendrás que conectar una antena digital o analógica a tu televisor y sintonizar el Canal 5. Si lo miras por TV en cable, deberás contratar cualquiera de los siguientes cableoperadores: DirecTV, Inter Satelital, Claro TV, entre otros. Si quieres ver el juego online por internet, podrás sintonizar la app de Teleamazonas o DGO.

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