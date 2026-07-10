Telemundo EN VIVO: transmite por TV Abierta el partido de Argentina vs Suiza este sábado 11 de julio desde Kansas por los cuartos de final del Mundial 2026. ¿Cómo ver Telemundo EN VIVO? Para que puedas ver Telemundo en Estados Unidos tienes 3 opciones, la que es por cable, streaming y señal abierta. Para que lo puedas mirar en señal abierta solo deberás de conectar una antena OTA a tu televisor.El número de canal varía según tu ciudad. Luego, si deseas verlo por cable, deberás contratar cualquiera de los siguientes operadores: Comcast Xfinity, Spectrum, Cox, Dish Latino o DirecTV. Por streaming lo podrás ver a través de Peacock, FuboTV, YouTube TV, Hulu + Live TV o DirecTV Stream.

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