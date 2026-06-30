Telemundo EN VIVO: transmite el Francia vs Suecia por los dieciseisavos del Mundial 2026, este martes 30 de junio del 2026. ¿Cómo ver Telemundo EN VIVO? Para que puedas ver Telemundo EN DIRECTO, tienes las opciones de verlo por señal abierta, cable o streaming. Puedes ver Telemundo en Estados Unidos de forma gratuita por televisión abierta (antena), mediante la aplicación oficial de Telemundo y la plataforma de streaming Peacock, o a través de servicios de cable y plataformas de TV en vivo por internet.

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