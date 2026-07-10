La selección de Bélgica recibió una noticia preocupante durante su duelo frente a España por el Mundial 2026. Thibaut Courtois mostró evidentes signos de dolor y abandonó el terreno de juego.

Antes de la pausa de hidratación, el arquero belga comenzó a evidenciar molestias que le impidieron continuar con normalidad en el partido.

Courtois abandona el partido lesionado y rompe en llanto. Foto: @DSports

Tras ser evaluado brevemente, el cuerpo técnico decidió sustituirlo para evitar mayores complicaciones, poniendo fin de manera anticipada a su participación en el encuentro.

La salida de Thibaut Courtois estuvo marcada por la emoción. El guardameta abandonó el terreno de juego entre lágrimas.

ALARMA EN BÉLGICA



Thibaut Courtois quedó con molestias antes de la pausa de hidratación.



Salió de cambio entre lágrimas por Lammens.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/bKUAdl6ML5 — DSPORTS (@DSports) July 10, 2026

Tras el ello, el entrenador recurrió a Senne Lammens, quien ingresó para ocupar el arco de Bélgica y afrontar el resto del compromiso frente a España.

Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles oficiales sobre la gravedad de las molestias del experimentado guardameta.

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