Courtois dejó el campo entre lágrimas tras sentir molestias. Foto: @DSports
Courtois dejó el campo entre lágrimas tras sentir molestias. Foto: @DSports
Por Redacción EC

La selección de Bélgica recibió una noticia preocupante durante su duelo frente a España por el Mundial 2026. Thibaut Courtois mostró evidentes signos de dolor y abandonó el terreno de juego.

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