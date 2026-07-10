Por Redacción EC
La selección de Bélgica recibió una noticia preocupante durante su duelo frente a España por el Mundial 2026. Thibaut Courtois mostró evidentes signos de dolor y abandonó el terreno de juego.
La selección de Bélgica recibió una noticia preocupante durante su duelo frente a España por el Mundial 2026. Thibaut Courtois mostró evidentes signos de dolor y abandonó el terreno de juego.
Antes de la pausa de hidratación, el arquero belga comenzó a evidenciar molestias que le impidieron continuar con normalidad en el partido.
Tras ser evaluado brevemente, el cuerpo técnico decidió sustituirlo para evitar mayores complicaciones, poniendo fin de manera anticipada a su participación en el encuentro.
La salida de Thibaut Courtois estuvo marcada por la emoción. El guardameta abandonó el terreno de juego entre lágrimas.
ALARMA EN BÉLGICA— DSPORTS (@DSports) July 10, 2026
Thibaut Courtois quedó con molestias antes de la pausa de hidratación.
Salió de cambio entre lágrimas por Lammens.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/bKUAdl6ML5
Tras el ello, el entrenador recurrió a Senne Lammens, quien ingresó para ocupar el arco de Bélgica y afrontar el resto del compromiso frente a España.
Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles oficiales sobre la gravedad de las molestias del experimentado guardameta.
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