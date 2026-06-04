Por Joao Muñoz Tineo

Tigo Sports EN VIVO: es el canal que transmite el partido de vs por amistoso FIFA rumbo al Mundial 2026 ¿Cómo ver Tigo Sports EN VIVO? Para que puedas ver Tigo Sports EN DIRECTO, tienes las opciones de verlo por cable o streaming. Si lo quieres ver por TV en cable, deberás contratar el servicio de Tigo TV (antes Cablevisión o Multicanal) y sintonizar el canal 100 o 101 (SD) o 710 o 711 (HD). Si quieres ver el juego online por internet, podrás sintonizar la app de Tigo Sports, que está disponible en iOS y Android, además, también lo podrás mirar desde su sitio web.

VIDEO RECOMENDADO
Sorteo del Mundial 2026.
Conoce a qué hora es el sorteo del Mundial 2026, los canales de transmisión y todos los detalles del evento que definirá el camino de las 48 selecciones en la Copa del Mundo.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.