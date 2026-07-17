Tigo Sports EN VIVO: transmite el partido de Francia vs Inglaterra por el tercer y cuarto puesto del Mundial 2026 desde el estadio de Miami. ¿Cómo ver Tigo Sports EN VIVO? Para ver Tigo Sports por televisión por cable, deberás mirar los canales deportivos de Tigo en tu televisor (por ejemplo, canales 300 y 301 en Honduras, o canales 100, 101 y 102 en Paraguay). Vía online, podrás mirar la transmisión del partido por Tigo Sports App y mediante la web por Tigo Sports Play. Recuerda que la transmisión de Tigo Sports va para países como: Paraguay, Bolivia, Honduras, Panamá, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica.

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