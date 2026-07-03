Trece EN VIVO: transmite el partido de Paraguay vs Francia por los octavos de final del Mundial 2026. ¿Cómo ver Trece EN VIVO? Para que puedas ver Trece EN DIRECTO, tienes las opciones de verlo por señal abierta, cable o streaming. Si quieres ver el partido por TV abierta, deberás sintonizar el canal 13 por antena digital (TDT). Mientras que por TV en cable, deberás contratar cualquiera de los siguientes cableoperadores: Tigo Star, Personal Flow / Personal TV o Claro TV. Luego, lo podrás ver el partido por Streamingde GEN, mediante Flow o Tigo One TV.

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