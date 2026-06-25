Trece EN VIVO: transmite el partido de Paraguay vs Australia por la fecha 1 del Grupo D del Mundial 2026. ¿Cómo ver Trece EN VIVO? Para que puedas ver Trece EN DIRECTO, tienes las opciones de verlo por señal abierta, cable o streaming. Si quieres ver el partido por TV abierta, deberás sintonizar el canal 13 por antena digital (TDT). Mientras que por TV en cable, deberás contratar cualquiera de los siguientes cableoperadores: Tigo Star, Personal Flow / Personal TV o Claro TV. Luego, lo podrás ver el partido por Streaming de GEN, mediante Flow o Tigo One TV.

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