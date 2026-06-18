Unicanal EN VIVO: transmite el partido de Paraguay vs. Turquía por la fecha 2 del Grupo D del Mundial 2026. ¿Cómo ver Unicanal EN VIVO? Para que puedas ver Unicanal EN DIRECTO, tienes las opciones de verlo por señal abierta, cable o streaming. Por TV abierta podrás ver la señal en vivo en el Canal 3.2 de Praguay. Si quieres ver el partido por TV en cable, deberás contratar cualquiera de los siguientes cableoperadores: Tigo Star: Canal 8 (Básico) y Canal 708 (HD), Personal Flow: Canal 20 (HD), Claro TV: Canal 20 y Neo Telecom. Luego, lo podrás ver por el Streaming de Unicanal : podrás conectarte al sitio web oficial de Unicanal.

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