Uruguay vs Cabo Verde EN VIVO HOY: ver transmisión del partido en el Estadio Miami por la fecha 2 del Grupo H del Mundial 2026. ¿A qué hora juegan? El partido se disputa hoy, domingo 21 de junio de 2026, a las 7:00 p.m. (hora uruguaya), que son las 5:00 PM de Perú, las 4:00 PM de México y las 9:00 PM de Estados Unidos. ¿Dónde ver? Canal 5, AUF TV, DirecTV+ Premium, Disney Plus y Paramount+, transmiten el partido en Uruguay, mientras que en Perú podrás ver a través de DirecTV, Disney+ Premium, Paramount+ y América TV. En México lo televisan a través de ViX.

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