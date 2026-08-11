Bolívar vs. Sao Paulo EN VIVO HOY: ver transmisión del partido en el Estadio Hernando Siles por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. ¿A qué hora juegan? El partido comienza hoy, martes 11 de agosto de 2026, a las 8:30 p.m. (hora boliviana), que son las 7:30 PM de Perú, las 6:30 PM de México y las 8:30 PM de Estados Unidos. ¿Dónde ver? Tigo Sports, transmiten el partido en Bolivia, mientras que en Perú podrás ver a través de DirecTV y DGO por cable y streaming. En Argentina y resto países de Sudamérica, el partido va a través de DGO y DirecTV.

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