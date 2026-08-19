Por Joao Muñoz Tineo

vs. EN VIVO HOY: ver transmisión del partido en el Estadio La Nueva Olla por los octavos de final vuelta de la . ¿A qué hora juegan? El partido comienza hoy, miércoles 19 de agosto de 2026, a las 7:00 p.m. (hora paraguaya), que son las 5:00 PM de Perú, las 4:00 PM de México y las 6:00 PM de Estados Unidos. ¿Dónde ver? ESPN y Disney+ Premium, transmiten el partido en Paraguay, mientras que en Perú y resto de países de Sudamérica, lo podrás ver a través de ESPN y Disney+ Premium por cable y streaming. En Argentina, la transmisión va EN EXCLUSIVA por FOX Sports 2 y Disney+ Premium.

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