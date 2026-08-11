Por Joao Muñoz Tineo

vs. EN VIVO HOY: ver transmisión del partido en el Estadio UNO Jorge Luis Hirschi por los octavos de final de la . ¿A qué hora juegan? El partido comienza hoy, martes 11 de agosto de 2026, a las 9:30 p.m. (hora argentina), que son las 7:30 PM de Perú, las 6:30 PM de México y las 8:30 PM de Estados Unidos y Chile. ¿Dónde ver? FOX Sports y Disney+ Premium, transmiten el partido en Argentina, mientras que en Perú podrás ver a través de ESPN y Disney+ Premium por cable y streaming. En Chile y resto países de Sudamérica, el partido va a través de ESPN y Disney+ Premium.

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