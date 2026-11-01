Liverpool vs. Arsenal EN VIVO HOY: ver transmisión del partido en Anfield por la jornada 9 de la Premier League 2026/27. ¿A qué hora juegan? El partido se disputa hoy, domingo 1 de noviembre de 2026, a las 11:30 a.m. (hora peruana), que son la 1:30 PM de Argentina, Paraguay y Chile, las 10:30 AM de México y las 6:30 PM de España. ¿Dónde ver? ESPN, transmite el partido en Perú, mientras que en el resto de Sudamérica lo podrás ver a través de ESPN mediante los cableoperadores DirecTV, Claro TV, Movistar TV, entre otros. Vía ONLINE, podrás ver el partido mediante Disney+ Premium.

VIDEO RECOMENDADO Sigue todos los partidos de la Champions League en vivo y en directo. Real Madrid, Barcelona, Manchester City, Bayern Múnich y entre otros, buscarán alzar la orejona con este nuevo formato.