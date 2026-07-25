Neymar volvió a ser decisivo al anotar en el duelo entre Santos Futebol Clube y Associação Chapecoense de Futebol por la jornada 20 del Campeonato Brasileño de Serie A. El astro abrió el marcador a los 36’ del primer tiempo tras asistencia de Álvaro Barreal, con un remate eficaz validado por el VAR. Hasta el momento, registra tres disparos (dos al arco) y gran precisión en pases (31 de 35). El encuentro se juega en Vila Belmiro y el gol resulta clave para que Santos sume puntos y se aleje de la zona de descenso.

Neymar volvió a ser decisivo al anotar en el duelo entre Santos Futebol Clube y Associação Chapecoense de Futebol por la jornada 20 del Campeonato Brasileño de Serie A. El astro abrió el marcador a los 36’ del primer tiempo tras asistencia de Álvaro Barreal, con un remate eficaz validado por el VAR. Hasta el momento, registra tres disparos (dos al arco) y gran precisión en pases (31 de 35). El encuentro se juega en Vila Belmiro y el gol resulta clave para que Santos sume puntos y se aleje de la zona de descenso. Neymar abre o placar e comemora com gesto em referência ao pôquer.#futebol #santos #chapecoense #brasileirão #ge pic.twitter.com/NK7qoh5mnY — ge (@geglobo) July 25, 2026 VIDEO RECOMENDADO Sigue todos los partidos de la Copa CONMEBOL Libertadores.