André Carrillo no se cansa de arrasar en la liga de Arabia Saudita. Esta tarde se jugó el Al Hila vs. Al Batin por novena jornada de la Saudi Professional League. El peruano se encargó de darle la estocada fulminante al conjunto visitante al marcar de penal el 3-1 final. Por si no fuera poco, la ‘Culebra’, fue catalogada como la figura del partido.

Recordemos que el último gol de Carrillo en la liga del país árabe fue el 17 de febrero de este año, es decir, hace 10 meses. Con este resultado el Al Hila se mantiene tercero con 20 unidades. Mira, a continuación, el golazo de nuestro compatriota.

