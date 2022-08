No pudo contenerse. Carlo Ancelotti no aguantó y derramó algunas lágrimas en la conferencia de despedida de Casemiro del Real Madrid. Cámaras de la institución española mostraron al mundo el lado más sensible del experimentado entrenador, una parte que quizá pocos conocían del italiano.

“Los jugadores lo entienden. Todo el Real Madrid le tiene mucho respeto. Cuando Casemiro pide probar un nuevo desafío, tenemos que entenderle, tenemos que aceptarlo con el máximo respeto y cariño. A nivel personal, cuando estás tanto tiempo con una persona tan amable y profesional no estás contento, pero prevalece el respeto”, declaró Carlo Ancelotti sobre la partida del mediocampista brasileño.

Asimismo, el experimentado estratega de 63 años agregó: “He hablado esta mañana con él. Quiere probar un nuevo desafío, una nueva oportunidad. El club lo entiende por lo que ha hecho y por la persona que es y su “voluntad de salir es clara. No he intentado convencerle. He hablado mucho con él, soy muy confidente con él, nos ha ayudado mucho. Escuchando su voluntad y deseo no hay manera de volver atrás. Mi agradecimiento es grande porque lo ha hecho y lo está haciendo muy bien”, sentenció Ancelotti.

Los números de Casemiro con el Real Madrid

El mediocampista sudamericano jugó un total de 336 partidos, en los que anotó 31 goles y brindó 26 asistencias. Además, levantó 18 títulos con el Real Madrid: 5 Copas de Europa, 3 Mundiales de Clubes, 3 Supercopas de Europa, 3 Ligas, 1 Copa del Rey y 3 Supercopas de España.