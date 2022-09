Jozy Altidore le dio el empate a Puebla ante Querétaro este jueves y sigue ganando protagonismo en México, donde vive toda una nueva experiencia. Pero no solo destacó por encargarse del 1-1 de ‘La Franja’ en su visita al estadio La Corregidora por la jornada 12 del Apertura 2022 de la Liga MX . En redes sociales, el estadounidense se volvió viral por su reacción al probar un sabor desconocido de bebida isotónica. Las cámaras lo captaron mientas calentaba antes de ingresar y su cara de desagrado no pasó desapercibida. “Electrolit de coco no ma*** wey”, publicó después el delantero junto a emojis de risa.

