Un momento curioso se vivió en una entrevista de Sebastián Vignolo con Sergio ‘Kun’ Agüero para la cadena internacional ESPN, puesto que el exatacante de Barcelona, Manchester City, entre otros equipos, posaba con la camiseta de Barcelona de Guayaquil y hubo un comentario del exseleccionado argentino que puso en aprietos al comunicador argentino.

“Aparte a vos te gusta, porque es color amarillo ‘Pollo’”, dijo en un primer momento el Kun Aguero. A lo que el periodista argentino respondió: “Sí, me gusta el amarillo, sí, el amarillo y negro de Peñarol, me encanta, me parece espectacular”, lo que generó la risas de todos los que estaban presentes en el enlace.

El Kun quemando al pollo Vignolo djdkdkkdpic.twitter.com/k6awJFWRtQ — 𝙢𝙖𝙪𝙧𝙤 {𝕮𝖆𝖒𝖕𝖊𝖔𝖓 𝖉𝖊𝖑 𝖒𝖚𝖓𝖉𝖔 🇦🇷} (@93juanfer) January 27, 2023

VIDEO RECOMENDADO Tras retirarse del fútbol profesional, Gerard Piqué vuelve a ser tendencia mundial tras la organización de una liga de fútbol 7 conformada por streamers.