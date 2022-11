El último jueves, el mundo del fútbol se sorprendió con la noticia del retiro de Gerard Piqué. Muchos se enteraron por redes sociales y otros, como Mikel Arteta, entrenador del Arsenal, en conferencia de prensa. Luego del compromiso contra Zúrich por la UEFA Europa League, el DT fue consultado por la decisión de Piqué y su reacción se volvió viral en las plataformas virtuales.

“¿Perdona? Vale, me acabo de enterar. Te lo agradezco. Recordaré que tú me has dado la noticia (...) No sé qué decir. Una carrera increíble, un carácter increíble. Le ha dado mucho a este deporte y si ha tomado esta decisión estoy seguro que lo ha pensado y le vamos a echar de menos porque es un jugador de clase mundial”, dijo el estratega.