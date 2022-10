Un gol que no se ve en todos lados. En la Liga Saudí, en el partido entre Damac vs. Al Taee, el golero Moustapha Zeghba fue noticia no por sus atajadas, sino por el golazo que anotó de arco a arco. Así como lo lees. El portero sacó largo desde su área, la pelota cruzó la media cancha, llegó al área rival y dio un bote extraño dejando al otro arquero en el camino para terminar dentro de la red. Inmediatamente los jugadores del Damac fueron a felicitar a Moustapha Zeghba. Mira el video viral.