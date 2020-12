'PEGUE ISSO COMO FORÇA, TRANSFORME EM TREINO E DEDICAÇÃO!' Luiz Eduardo, que sofreu racismo do técnico adversário jogando pelo sub-11 do Uberlândia, recebeu essa mensagem de Neymar! Belo gesto do camisa 10 da Seleção Brasileira. Força, Luiz!



Crédito: Instagram/@lui.zbertoldo pic.twitter.com/pJhaP2qrKD