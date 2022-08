América de Cali y Once Caldas empatan 1-1 en la fecha 9 de la Liga BetPlay y en el minuto 81 se generó la acción que pudo dar como ganador al equipo visitante. Daniel Hernández quedó de cara al arco luego de una atajada del arquero. Pese a que en la práctica la acción no requería de mucha dificultad, el futbolista no tuvo precisión y su remate impactó en el travesaño. El encuentro finalizó en empate.

➕ ¡NOOO! ¡Lo que te perdiste Daniel es sencillamente inexplicable! 😱😱😱#LALIGAxWIN pic.twitter.com/IDL1NEi5Vf — Win Sports TV (@WinSportsTV) August 27, 2022

VIDEO RECOMENDADO Debido a las elevadas temperaturas que se registran en la zona, se implementarán medidas de seguridad y alta tecnología sin impacto ambiental.