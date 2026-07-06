ViX Premium EN DIRECTO HOY: señal en Méxcio que transmite el partido de Argentina vs Egipto por los octavos de final del Mundial 2026. ¿Cómo ver ViX Premium EN VIVO? Para que puedas ver ViX Premium en directo en México lo podrás hacer por streaming. Para mirar el partido de Argentina vs Egipto por los octavos de final del Mundial 2026 en México a través de ViX, debes contar con una suscripción activa a ViX Premium. La versión gratuita de la plataforma no transmitirá los encuentros de la Copa del Mundo.

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