Argentina estuvo muy cerca de ampliar su ventaja en el Hard Rock Stadium de Miami. Enzo Fernández sacó un potente remate desde la medialuna del área, pero apareció el arquero de Cabo Verde, Josimar José Évora Dias, más conocido como Vozinha, para evitar el segundo gol de la Albiceleste con una gran intervención.

El experimentado guardameta, una de las figuras de la sorprendente campaña de Cabo Verde en el Mundial 2026, volvió a demostrar sus reflejos y mantuvo a su selección con opciones de seguir peleando el partido.

Argentina controla las acciones en el Hard Rock Stadium y, hasta el momento, ha sido ampliamente superior a Cabo Verde. La Albiceleste abrió el marcador a los 28 minutos gracias a Lionel Messi, quien controló un pase largo y definió con calidad.

Con la ventaja en el marcador, el equipo de Lionel Scaloni mantuvo el dominio de la posesión y siguió generando las ocasiones más claras del encuentro, aunque la selección africana se mostró ordenada en defensa.