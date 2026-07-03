Vozinha mantiene vivo a Cabo Verde. Foto: @DSports
Vozinha mantiene vivo a Cabo Verde. Foto: @DSports
Por Redacción EC

Argentina estuvo muy cerca de ampliar su ventaja en el Hard Rock Stadium de Miami. Enzo Fernández sacó un potente remate desde la medialuna del área, pero apareció el arquero de Cabo Verde, Josimar José Évora Dias, más conocido como Vozinha, para evitar el segundo gol de la Albiceleste con una gran intervención.

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