Villarreal vs. Dortmund EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego amistoso de pretemporada, este viernes 22 de julio desde las 12:00 a.m. (hora peruana) y 7:00 p.m. (hora española). La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy estará a cargo de ESPN3, Star+(Star Plus), Movistar Laliga y Movistar+. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Con miras a llegar de la mejor forma a sus respectivas ligas, Villarreal y Borussia Dortmund se verán las caras en un nuevo duelo de preparación. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio Schnabelholz, también llamado Cashpoint Arena.

¿A qué hora se juega el Villarreal vs. Dortmund?

Perú, México, Colombia y Ecuador: 12:00 p.m.

Paraguay, Chile, Bolivia y Venezuela: 1:00 p.m.

Argentina, Uruguay y Brasil: 2:00 p.m.

España: 7:00 p.m.

Villarreal vs. Dortmund: canales del partido y cómo ver por TV

El Villarreal vs. Dortmund será uno de los duelos más atractivos de la jornada futbolística en el mundo. El enfrentamiento se llevará a cabo en el Cashpoint Arenay será transmitido para España, por Movistar Laliga y Movistar+. En Sudamérica, la contienda se podrá ver por ESPN y Star+(Star Plus), mientras que en México, los canales con los derechos son Star+(Star Plus) y ESPN3 Mexico.

Villarreal vs. Dortmund: así llegan los equipos

El español Villarreal tendrá su tercer partido amistoso en el que, más allá de obtener un buen resultado, volverá a buscar un buen funcionamiento. De ello está atento el entrenador Unai Emery y su comando técnico.

El ‘Submarino Amarillo’, hasta aquí, empató a uno con Sporting Lisboa y venció 2-1 a PSV Eindhoven. Dortmund, sin dudas, será una durísima prueba, pensando en ser protagonista en la próxima edición de LaLiga y la Conference League.

El nuevo partido de Villarreal se dará después de la renovación de Étienne Capoue hasta el 2024. “Estoy muy feliz por haber prolongado mi contrato con el Villarreal. Estoy muy contento aquí, tengo una gran relación con todos los compañeros de la plantilla y con la gente que integra al club”, señaló el francés.

Borussia Dortmund, por su parte, intentará dar una mejor imagen de la que dio en su anterior juego, en el que perdió 3-1 ante Valencia. Eso sí, antes de ello, el elenco alemán venció 3-1 a Lüner SV, 2-0 a Dynamo Dresden y 5-0 a Verl.

“Es un muy buen grupo, con muchas personalidades diferentes, lo cual es bueno para un equipo. Todo esta bien. Eso es lo que esperaba y estoy muy feliz de estar aquí”, expresó Niklas Süle, uno de los refuerzos de Dortmund, quien está motivado para el choque contra Villarreal.

Villarreal vs. Dortmund: probables alineaciones

Villarreal: Gerónimo Rulli, Juan Foyth, Raúl Albiol, Pau Torres, Alfonso Pedraza, Jeremy Pino, Dani Parejo, Francis Coquelin, Samuel Chukwueze, Gerard Moreno y Arnaut Groeneveld. DT: Unai Emery.

Dortmund: Gregor Kobel, Thomas Meunier, Mats Hummels, Niklas Sule, Raphael Guerreiro, Jude Bellingham, Mahmoud Dahoud, Karim Adeyemi, Marco Reus, Thorgan Hazard y Youssoufa Moukoko. DT: Edin Terzic,