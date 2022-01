Villarreal vs. Sporting de Gijón EN VIVO Directv Sports : se enfrentarán este jueves 6 de enero a las 12:00 p. m. (hora peruana) por los dieciseisavos de final de la Copa del Rey. El partido también será transmitido por Directv GO , DAZN, Movistar+ y Star+, mientras que podrás seguir todas las incidencias, con videos de los goles al instante, en este minuto a minuto.

Las acciones se desarrollarán en el Estadio El Molinón - Enrique Castro “Quini” de Gijón y el árbitro Alejandro Muñiz Ruiz se encargará de impartir justicia. Recordemos que el Sporting viene de eliminar al Alcorcón el tiempo suplementario, al vencer 2-1; en tanto que Villarreal dejó en el camino al Atlético Sanluqueño, con un contundente 7-1.

¿A qué hora ver Villarreal vs. Sporting de Gijón?

Estados Unidos – 9.00 a. m. hora de Los Ángeles

Guatemala – 11.00 a. m.

México – 11.00 a. m.

Estados Unidos – 11.00 a. m. hora de Texas

Perú – 12.00 p. m.

Ecuador – 12.00 p. m.

Estados Unidos – 12.00 p. m. hora de Miami

Colombia – 12.00 p. m.

Bolivia – 1.00 p. m.

Venezuela – 1.00 p. m.

Uruguay – 2.00 p. m.

Paraguay – 2.00 p. m.

Argentina – 2.00 p. m.

Brasil – 2.00 p. m.

Chile – 2.00 p. m.

España – 6.00 p. m.

Italia – 6.00 p. m.

¿En qué canales ver Villarreal vs. Sporting de Gijón?

Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Sports App, directvsports.com

Brasil: Star+

Chile: DIRECTV Sports Chile, DIRECTV Sports App, directvsports.com

Colombia: directvsports.com, DIRECTV Sports Colombia, DIRECTV Sports App

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, directvsports.com, DIRECTV Sports App

México: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Perú: DIRECTV Sports Peru, directvsports.com, DIRECTV Sports App

España: Movistar+, DAZN, DAZN 2

Estados Unidos: ESPN+

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, directvsports.com, DIRECTV Sports App

Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, directvsports.com, DIRECTV Sports App

El nivel futbolístico del ‘Submarino amarillo’ va en alza, luego de una breve etapa irregular. Actualmente, los dirigidos por Unai Emery tienen seis triunfos al hilo, sumando 25 goles a favor y solo seis en contra en ese lapso de tiempo. Sin duda, tienen gran eficacia en ataque y solidez en defensa.

La más reciente victoria de Villarreal fue el fin de semana anterior, por 5-0 sobre Levante, con anotaciones de Boulaye Dia, Pau Torres, Manu Trigueros y un doblete de Gerard Moreno. Debido a la seguidilla de buenos resultados, el equipo está en la octava casilla de LaLiga Santander, con 28 puntos, a cuatro de la zona de clasificación a Champions League.

Precisamente, ante la consigna de pelear ese frente, en la Copa del Rey podría saltar un once alterno, aunque la diferencia podría no ser mucha. Vicente Iborra y Dani Raba van alistándose para poder tener minutos en esta llave.

Por otro lado, Sporting de Gijón también ha tenido muchos altibajos a lo largo de este curso, razón por la cual se mantiene a seis unidades de la zona de playoffs por el ascenso a primera división. El pasado fin de semana, en el regreso a la actividad, el club solo pudo igualar 1-1 con Lugo.

No obstante, los ‘Rojiblancos’ tienen figuras importantes que podrían marcar la diferencia, como Uros Djurdjevic, Nacho Méndez o Pedro Díaz. El entrenador David Gallego viene trabajando desde hace días por conseguir la estrategia adecuada y, en compañía de sus hinchas, pretende acabar con la mala racha de siete cotejos en casa sin imponerse en 90 minutos.

Villarreal vs. Sporting de Gijón: historial de partidos

En los últimos 10 partidos entre Villarreal vs. Sporting de Gijón, las estadísticas reflejan un favoritismo para el ‘Submarino amarillo’: ganó en ocho ocasiones y solo perdió dos veces. ¿La tendencia se mantendrá en esta ronda de eliminación directa?

28-04-2017: Villarreal 3-1 Sporting de Gijón - LaLiga Santander

17-12-2016: Sporting de Gijón 1-3 Villarreal - LaLiga Santander

15-05-2016: Sporting de Gijón 2-0 Villarreal - LaLiga Santander

10-01-2016: Villarreal 2-0 Sporting de Gijón - LaLiga Santander

15-08-2015: Sporting de Gijón 0-1 Villarreal - Amistoso

11-08-2013: Sporting de Gijón 1-4 Villarreal - Amistoso

10-03-2013: Villarreal 2-1 Sporting de Gijón - LaLiga SmartBank

07-10-2012: Sporting de Gijón 2-0 Villarreal - LaLiga SmartBank

01-05-2012: Sporting de Gijón 2-3 Villarreal - LaLiga Santander

23-01-2012: Villarreal 3-0 Sporting de Gijón - LaLiga Santander

Conforme a los criterios de Saber más