Villarreal vs. Levante EN VIVO EN DIRECTO ONLINE se enfrentan este lunes 3 de enero por la jornada 19 de la LaLiga Santander en el Estadio de la Cerámica a partir de la 1:00 p. m. (hora peruana). El encuentro se transmitirá en exclusiva a través de ESPN.

VIDEO RECOMENDADO

Villarreal se pone adelante en el marcado con tanto de Danjuma. (Video: Sky Sports)

El ‘Submarino amarillo’, que marcha en el puesto 10 con 25 unidades, llega motivado a este encuentro tras golear por 5-2 a Alavés con un doblete de Gerard Moreno Balagueró. Además, sumó tres triunfos consecutivos en el torneo local por lo que ante los ‘Granotes’ espera continuar con esa recha positiva.

No obstante, el entrenador se encuentra preocupado debido al brote de coronavirus en LaLiga y, en conferencia de prensa, no quiso hablar sobre si hay contagios en el plantel. “El número no lo sé, debería empezar a contarlos y no quiero perder el tiempo en eso. Con los que puedan entrenar hoy y jugar mañana, valoraremos quien están en condiciones”, mencionó.

“Estamos en un proceso post vacacional marcado por un COVID que ha vuelto a aparecer con fuerza. Gracias a la vacuna y a esta variante que afecta menos, pero es una incertidumbre . Las recuperaciones están siendo más rápidas y con síntomas leves. Estamos viviendo esa situación y es cuestión de llevarlo internamente”, añadió.

En otra parte, Umery mencionó a los jugadores que se perderán el cotejo por lesión y ellos son Coquelin, Peña, Alcácer. Además, la participación de Danjuma se encuentra en duda debido a una molestia en el tobillo.

Villarreal vs. Levante: horarios

Perú: 1:00 p. m.

Ecuador: 1:00 p. m.

Colombia: 1:00 p. m.

México: 12:00 p. m.

Argentina: 3:00 p. m.

Uruguay: 3:00 p. m.

Chile: 3:00 p. m.

Villarreal vs. Levante: canales

Perú: ESPN

Ecuador: ESPN

Colombia: ESPN

Argentina: ESPN

Uruguay: ESPN

Chile: ESPN

Por su parte, Levante marcha en el último lugar de la tabla con 8 puntos y es el único equipo que no ha podido sumar una victoria. Los ‘Granotes’ están obligados a iniciar con el pie derecho este 2022 para no comprometerse con el descenso.

En la previa de este cotejo, el entrenador Alessio Lisci mencionó que llegó la hora de dejar en el olvido los malos momentos del 2021. “El parón nos ha venido muy bien porque era importante cortar con el año pasado, por los últimos meses sobre todo. Sé que este club ha reaccionado. El agobio de la victoria nos ha llevado a cometer errores. Hay que ir a ganar, por supuesto, pero no es lo único que vale. La racha nos tiene que dar igual”, expresó en conferencia de prensa.

Además, resaltó las virtudes de los rivales. “Sabemos en qué situación está. El Villarreal tiene la mejor plantilla de su historia o la segunda mejor. Los suplentes del Villarreal juegan y entran en Europa League”, mencionó.

MÁS EN DT...