Por Christian Cruz Valdivia

A ese equipo vestido de amarillo en el primer tiempo ‘se sumó Vinícius en la segunda parte para hacerlo parecer al Brasil que se esperaba. Con el atacante en gran forma durante la segunda parte, la ‘Verdeamarella’ volvió a brillar para, con gol de Gabriel Matinelli en el minuto 96, vencer 2-1 a Japón y anotar su nombre en los octavos de final.

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