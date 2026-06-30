A ese equipo vestido de amarillo en el primer tiempo ‘se sumó Vinícius en la segunda parte para hacerlo parecer al Brasil que se esperaba. Con el atacante en gran forma durante la segunda parte, la ‘Verdeamarella’ volvió a brillar para, con gol de Gabriel Matinelli en el minuto 96, vencer 2-1 a Japón y anotar su nombre en los octavos de final.

Es el Brasil de Carlo Ancelotti, el técnico que parece tomar decisiones inentendibles pero que luego el juego le da la razón. Casemiro, con amarilla desde el minuto 14, se mantuvo en campo y fue el encargado de marcar el empate a los 56. Cuando no tenía ideas en el medio y todos pedían a Neymar, optó por Martinelli, y el atacante del Arsenal se encargó de marcar el tanto de la clasificación.

No están siendo las mejores actuaciones brasileñas, salvo la presencia de Vinícius y esos arrebatos futbolísticos de Bruno Guimarares. Aún no aparece Paquetá, Cunha no es un definidor esperado, Endrick no es el revulsivo esperado y Neymar... Neymar apenas ha jugado 14 minutos. Y es cuando más se extraña al lesionado Raphinha.

Ya con cuatro partidos, Brasil cuenta con buenas estadísticas, pero todas avaladas por las actuaciones de Vinícius. Sin ser centrodelantero, es el jugador con mejor previsión de goles del equipo (3.08) y el segundo del mundial, solo superado por Lionel Messi. El que le sigue del plantel brasileño es Cunha, con solo 1.15 (y en el puesto 30). Más lejos, Rayan con solo 0.67.

En tiempos donde se baten récords y los goleadores están marcando tendencia, solo Vinícius ha sabido aparecer en la ‘Verdeamarella’. Es decir, a Brasil le falta esa magia que se espera de Neymar -solo ha jugado 16 partidos en el año-, también le hace falta esa cuota goleadora que todo grande debe tener. Cuando no aparezca un salvador, le va a costar demasiado.

Ancelotti aseguró que si Brasil no empataba hasta el minuto 60, iba a hacer ingresar a Neymar -Casemiro marcó a los 56′-, y que ya tenía decidido usarlo en el suplementario, pero Martinelli anotó a los 95′.

“Brasil está clasificado, pero sabemos que debemos mejorar. Esta noche celebramos la clasificación, pero mañana volvemos al trabajo porque el Mundial solo se pone más difícil a partir de aquí”, dijo ‘Carleto’, y hoy conocerá a su rival, o la Noruega de Haaland o la dura Costa de Marfil.

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