Desde que llegó al Real Madrid, Vinícius Jr. pasó de ser una apuesta de futuro a consolidarse como uno de los ejes ofensivos del equipo. El brasileño no solo se ganó un lugar indiscutido en el once, sino que también expresó en reiteradas ocasiones su orgullo por defender la camiseta blanca y formar parte de la historia de un club que muchos consideran el más grande del mundo.

No obstante, el escenario ha empezado a cambiar en los últimos meses. Diversas versiones apuntan a que el atacante analiza seriamente la posibilidad de asumir un nuevo reto en el fútbol europeo. La idea de salir de Madrid no le sería ajena y ya ha despertado el interés de varios clubes atentos a su situación contractual.

Uno de los factores que estaría influyendo en ese panorama es su vínculo con Xabi Alonso, actual técnico del equipo. De acuerdo con distintos reportes, la relación entre ambos no atraviesa su mejor momento, un elemento que habría llevado a Vinícius a evaluar alternativas pensando en su proyección profesional y en un contexto que le permita seguir creciendo.

La reacción de Vinicius a los pitos…



pic.twitter.com/nrXXhqAMXR — Real Madrid Fans 🤍 (@MadridismoreaI) January 4, 2026

En ese contexto, el nombre de Chelsea aparece con fuerza. Según informó The Guardian, el club londinense estaría dispuesto a lanzar una ofensiva económica de gran magnitud para quedarse con el brasileño. Los ‘Blues’, que atraviesan una etapa de reestructuración tras la salida de Enzo Maresca, ven en Vinícius a la figura ideal para potenciar su ataque.

La cifra que se maneja ronda los 160 millones de euros, un monto que sacudiría el mercado europeo y colocaría al brasileño como el tercer fichaje más caro de la historia, solo por detrás de Kylian Mbappé al PSG (180 millones) y Neymar al PSG (220 millones). Vinícius, de 25 años, tiene contrato con el Real Madrid hasta junio de 2027 y, por ahora, no ha renovado, una situación que mantiene abiertas todas las posibilidades de cara al futuro cercano.