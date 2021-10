Conforme a los criterios de Saber más

El enorme talento de Vinicius Junior está comenzando a reflejarse en números. Su presente goleador en el Real Madrid es realmente extraordinario. De hecho, el brasileño se lució con un doblete este sábado y le dio la victoria al club blanco por 2-1 sobre el Elche en LaLiga Santander. Así los elogios en su nombre se siguen extendiendo. Sin embargo, todo eso no ha sido suficiente para que sea considerado en su selección.

Elche se convirtió en la nueva víctima de Vinicius. En el Estadio Martínez Valero, los ‘Ilicitanos’ padecieron de la nueva y contundente versión del atacante madridista, que desató toda su capacidad para dar el golpe de gracia en el partido.

Más allá de los dos goles que hizo, el brasileño tuvo tiempo incluso para regalar lujos y hacer gala de su indiscutible velocidad. Nadie lo podía frenar. Nuevamente, Vinicius se disfrazó de héroe y le dio tres puntazos valiosos a su equipo para que siga firme en la cima del torneo doméstico.

- Indispensable -

Vinicius Jr. está en el mejor momento de su carrera. Con solo 21 años encima, la está rompiendo con un gran rendimiento tanto en LaLiga como en Champions League y nadie puede negar que es una figura indispensable en el Real Madrid.

Mucho se le criticó al brasileño por su definición defectuosa. Incluso, ha sido el protagonista principal de los memes por desperdiciar ocasiones insólitas en el club español. Pero ese tiempo oscuro ya acabó. El doblete ante Elche confirma que estamos ante un nuevo Vinicius. En ambos tantos, definió con mucha clase y eso no es una casualidad.

Soccer Football - LaLiga - Elche v Real Madrid - Estadio Manuel Martinez Valero, Elche, Spain - October 30, 2021 Real Madrid's Vinicius Junior celebrates scoring their first goal REUTERS/Pablo Morano

No se trata de azar; se trata de esfuerzo. El joven extremo ha demostrado muchas veces ser un buen profesional, que no se da por vencido nunca. Cada día se supera más. Por fin, su arduo trabajo está dando sus frutos. Y los cuestionamientos se están convirtiendo en elogios.

El nuevo Vinicius es un goleador neto. Su aporte en ofensiva es bastante admirable. Su promedio ha mejorado mucho. En la presente temporada ha celebrado nueve goles y ayudado con cinco asistencias en 14 partidos disputados entre LaLiga y Champions League .

El brasileño está imponiéndose con vehemencia a sus estadísticas de campañas anteriores. De hecho, nunca ha llegado a los números que posee actualmente. Su mejor temporada goleadora fue la del 2020/21, donde solo aportó con seis tantos y siete asistencias en 49 partidos entre todas las competiciones .

Temporada Partidos de LaLiga y Champions Goles Asistencias 2018/19 22 1 4 2019/20 34 4 3 2020/21 47 6 7 2021/22 (Actual) 14 9 5

Además, según la data de Mister Chip, en solo 11 partidos de la actual temporada en LaLiga, ‘Vini’ ya anotó tantos goles (7) como los que festejó en los 82 partidos del torneo de sus primeras tres temporadas con el Real Madrid.

ELC 0-2 RMA (73')



Goles de Vinicius en La Liga en sus 3 primeras temporadas en el Real Madrid: SIETE (en 82 partidos y 4.211 minutos).



Goles de Vinicius en La Liga en la temporada actual: SIETE (en 11 partidos y 816 minutos). — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) October 30, 2021

Por último, el único que supera sus números en el presente certamen español es Karim Benzema. El delantero francés tiene en su cuenta dos goles más que Vinicius (9) y cuatro asistencias más (7) en solo 10 partidos jugados.

- Marginado en Brasil -

El reciente viernes, Tite dio a conocer la lista de convocados de Brasil para la fecha doble de noviembre. Como era de esperarse, el seleccionador del ‘Scratch’ llamó a todas sus estrellas, pero hubo un gran ausente: Vinicius Jr .

El gran presente que atraviesa en el Real Madrid no fue suficiente para que el extremo de 21 años sea convocado en su selección. Tite, que ya le ha dado algunas oportunidades a Vini, no está convencido de lo que pueda aportar en la ‘Canarinha’.

Los cuestionamientos no se hicieron esperar en las redes sociales. Incluso surgieron comparaciones con Philippe Coutinho, que sí fue incluido en la lista. Pese a que ‘Cou’ no la pasa bien en Barcelona, siendo uno de los protagonistas en las duras críticas de la afición culé, Tite decidió apostar por él por encima de Vinicius .

Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, no vio con malos ojos la ausencia de su goleador en la convocatoria del ‘Scratch’. “A Vini sólo le he puesto y le he dado confianza. No soy un mago. Lo está haciendo bien y marcando goles. Intento hacerlo lo mejor posible y darle confianza a todos los jugadores. Que no vaya con Brasil es una decisión de Tité, que es un amigo. Nada que contestar”, señaló.

Hasta el día de hoy, Vinicius no ha logrado brillar como quisiera en su selección. Solo ha disputado siete partidos con el equipo mayor de Brasil y aún no ha podido festejar ningún gol .

Sea como fuere, si sigue por el exitoso camino de ahora, seguramente llegarán muchas oportunidades para él con la ‘Canarinha’. Solo será cuestión de tiempo. Mientras tanto, él se enfocará en seguir destacando con el Real Madrid.

MÁS EN DT...

VIDEO RECOMENDADO:

Una nueva crisis en Barcelona, el conjunto 'culé' cayó por la mínima diferencia contra su similar Rayo Vallecano por la fecha 11 de la liga española. Esta segunda derrota consecutiva hizo que el entrenador holandés, Ronald Koeman, sea destituido de la institución catalana. (Fuente: TV Perú)