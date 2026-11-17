El regreso de Vinícius Jr. al gol llegó de la manera más contundente. El delantero del Real Madrid respondió a los cuestionamientos por su rendimiento con una destacada actuación frente a Singapur, donde marcó un hat-trick en los primeros 20 minutos del amistoso internacional disputado en el Singapore National Stadium.

El atacante brasileño asumió el protagonismo desde el inicio del encuentro y fue determinante para marcar diferencias ante el combinado asiático. Con tres anotaciones en apenas 11 minutos, Vinícius dejó atrás la imagen que había mostrado en el anterior compromiso frente a Japón y volvió a demostrar su capacidad para desequilibrar en el área rival.

Vinícius Jr. marcó tres goles en 20 minutos ante Singapur

La primera anotación llegó a los 9 minutos. Un error en la salida defensiva de Singapur permitió que Bruno Guimarães recuperara el balón y asistiera a Vinícius Jr., quien definió con comodidad frente al arquero Mohamad Izwan bin Mahbud para abrir el marcador.

Seis minutos después, el futbolista del Real Madrid volvió a aparecer, esta vez con una combinación junto a Endrick. Vinícius habilitó inicialmente a su compañero y, tras recibir la devolución, quedó en una posición favorable para definir en soledad y establecer el 2-0.

El tercer tanto llegó a los 20 minutos. Una nueva falla de la defensa singapurense permitió que Estêvão encontrara a Vinícius, quien solamente tuvo que empujar el balón hacia la red para completar su hat-trick y firmar un inicio demoledor.

Vinícius Jr. vuelve al gol con Brasil: marcó un hat-trick en 20 minutos y dejó atrás los cuestionamientos. Foto: TV Globo/X

Cinco goles con Brasil para dejar atrás los cuestionamientos

La actuación ante Singapur representó un impulso importante para Vinícius Jr., quien había recibido cuestionamientos por su nivel durante la presente temporada con el Real Madrid.

El brasileño también había sido protagonista en el anterior compromiso de su selección frente a Japón, aunque en aquella ocasión no pudo evitar la derrota de su equipo. El delantero convirtió los dos goles de Brasil en ese encuentro y volvió a demostrar su capacidad goleadora, pese al resultado adverso.

De esta manera, Vinícius cerró su participación en la fecha FIFA con un registro de cinco anotaciones en dos compromisos, una cifra que representa una inyección de confianza para afrontar el resto de la temporada.

🤯🇧🇷🇸🇬 VINÍCIUS HIZO EL PRIMER HAT-TRICK DE SU CARRERA CON BRASIL EN EL ¡¡7-0!! VS SINGAPUR. https://t.co/BPebamSBG0 — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) November 17, 2026

VIDEO RECOMENDADO