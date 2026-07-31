La situación de Vinícius Jr con el Real Madrid sigue sin resolverse. El extremo brasileño entra en el último año de su contrato y, pese a meses de conversaciones, todavía no hay acuerdo definitivo.

Desde el club blanco mantienen la calma y confían en que el jugador termine aceptando una renovación a largo plazo. De hecho, ya hubo nuevas reuniones y se espera que continúen las negociaciones para destrabar la situación.

Sin embargo, el hecho de que el contrato expire en 2027 genera presión: si no renueva pronto, el Madrid podría verse obligado a venderlo para evitar perderlo gratis más adelante.

El interés del Arsenal: atento a cualquier oportunidad

En paralelo, el Arsenal aparece como el principal interesado en aprovechar la incertidumbre. El club inglés está siguiendo de cerca la situación y ha explorado la posibilidad de ficharlo como refuerzo estrella para su ataque.

Por ahora, no hay negociaciones formales entre clubes, pero el interés es real. En Londres lo ven como una oportunidad de mercado si las conversaciones con el Madrid fracasan.

Eso sí, la operación no sería sencilla: el alto salario del brasileño y su estatus de estrella complican cualquier movimiento, incluso para un club con poder económico como el Arsenal.

La postura del Real Madrid

Dentro del club español hay una idea clara: no quieren vender a Vinícius. El nuevo cuerpo técnico liderado por José Mourinho lo considera una pieza clave del proyecto y apuesta por su continuidad.

Aun así, la dirigencia también es consciente del riesgo contractual. Por eso, el escenario es claro:

Si renueva → seguirá como referente del equipo

Si no hay acuerdo → podría abrirse la puerta a una venta

Un verano decisivo

Todo apunta a que las próximas semanas serán determinantes. El Real Madrid buscará cerrar la renovación cuanto antes, mientras el Arsenal se mantiene expectante ante cualquier giro inesperado.

Hoy, el escenario más probable es la continuidad de Vinícius en el Santiago Bernabéu, pero la falta de acuerdo mantiene viva una de las grandes novelas del mercado europeo.